Росавиация сохранила предупреждение по чартерам только для Антальи – «Интерфакс»

Российские авиационные власти отменили предупреждение о возможном ограничении чартеров на все турецкие курорты, кроме Антальи. Это «Интерфаксу» сообщил источник в одной из чартерных авиакомпаний со ссылкой на полученное подтверждение.

В середине апреля «Ведомости» узнали от источников, что Росавиация предупредила о возможной приостановке чартерных рейсов в аэропорты Турции и попросила перевозчиков «принять необходимые меры при планировании существующих чартерных программ». Возможную приостановку чартеров ведомство тогда объясняло сложной политической обстановкой в Турции, сообщал ТАСС со ссылкой на источники.

3 мая в Сочи президенты России и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган объявили, что договорились о снятии всех ранее введенных ограничительных мер в торговле, кроме импорта турецких помидоров. В тот же день вице-премьер Аркадий Дворкович заявил журналистам, что Росавиация отзовет свое предупреждение о возможном ограничении чартерных рейсов в Турцию. «Мы видим, что в Турции нормализуется ситуация после проведения референдума, риски постепенно снижаются, поэтому оно будет отозвано», - сказал он, уточнив, что решение будет принято до начала лета.