Чистая прибыль «Роснефти» по РСБУ в I квартале упала почти в пять раз

Чистая прибыль «Роснефти» по РСБУ в I квартале текущего года снизилась почти в пять раз по сравнению с аналогичным показателем 2016 г. и составила 8,35 млрд руб., говорится в отчете компании.

Выручка при этом выросла на 35,1% и составила 1,1 трлн руб., валовая прибыль увеличилась на 7,3% до 245,57 млрд руб. Компания получила убыток от продаж в 22,59 млрд руб. против прибыли в 329,7 млн руб. в январе - марте 2016 г.

Доналоговый убыток «Роснефти» составил 11,67 млрд руб. против 23,67 млрд руб. прибыли годом ранее.

Активы компании в отчетном периоде сократились на 0,65% до 9,89 трлн руб., совокупные обязательства - на 1,2% до 8,32 трлн руб.