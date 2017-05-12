США добились от Китая уступок в торговле

Администрация президента Дональда Трампа добилась от Китая уступок во взаимной торговле и приблизилась к выравниванию торгового баланса, который раньше был для США отрицательным. Как сообщает АР, по новому торговому соглашению, Китай разрешит импорт американской говядины с середины июля 2017 г. Пекин запретил ввоз говядины из США в 2003 г., ссылаясь на распространение коровьего бешенства, с тех пор Вашингтон безуспешно добивался отмены этого запрета.

Также стороны приблизились к договоренности о ввозе в США китайской продукции из курятины. Кроме того, США разрешат американским компаниям продавать Китаю сжиженный природный газ на общих основаниях, как и другим торговым партнерам.

Еще до избрания Дональд Трамп указывал на несправедливость для США действующих торговых отношений с Китаем, обвинял Пекин в манипулировании валютой и грозил Китаю ввести высокие пошлины на импорт китайских товаров.

Заключенное ныне соглашение министр торговли США назвал «геркулесовм достижением», которого удалось добиться в кратчайшие сроки, в недели, а не за годы. По его словам, это больше, чем все, чего удалось достичь за всю историю двусторонней торговли. Замминистра финансов КНР Чжу Гуангьяо заявил, что стороны близки к сотрудничеству как никогда.