Reuters сообщил о новом затягивании сделки на $12,9 млрд между «Роснефтью» и Essar Oil

Закрытие сделки по покупке «Роснефтью» Essar Oil за $12,9 млрд задерживается из-за долгов индийской компании, узнал Reuters от пяти источников в нефтяной промышленности и банковской сфере. Близкие к переговорам источники говорят, что сделку еще не одобрили шесть индийских кредиторов Essar. Эта компания задолжала около $500 млн государственным банкам и финансовым организациям.

Ранее сообщалось, что стороны собирались закрыть сделку до конца 2016 г., затем - в I квартале 2017 г. 10 мая первый вице-президент «Роснефти» Павел Федоров заявил, что сделка должна быть завершена до конца текущего квартала. Теперь и июнь под сомнением, добавляет Reuters. Источник в нефтяной промышленности на условиях анонимности заявил, что напряженность между сторонами сделки растет. По словам других, ожидается, что сделка все же состоится. Один собеседник агентства утверждает, что «Роснефть» уже прислала Essar письмо с предупреждением, что условия сделки могут быть изменены, а цена снижена, если спор будет продолжаться.

Представитель Essar сказал Reuters, что сделка возможна при получении всех необходимых одобрений и удовлетворений всех выдвинутых условий и что стороны сейчас над этим работают. По его словам, в компании надеются, что сделка будет закрыта в ближайшие несколько недель.