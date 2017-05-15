Роспатент зарегистрировал заявку ColleMassari на товарный знак Dimon

Роспатент зарегистрировал заявку итальянской винодельни ColleMassari на товарный знак Dimon. Соответствующий документ опубликован на сайте Роспатента. Из него следует, что заявка поступила 10 мая. Заявитель — совладелец винодельни ColleMassari Мария Ирис.

Из перечня товаров и услуг следует, что под товарным знаком Dimon будут производиться, в частности, алкогольные напитки (за исключением пива), бумага, картон, печатная продукция, писчебумажные товары, принадлежности для художников, пишущие машины, а также оказываться рекламные услуги.

Ранее коммерческий директор ColleMassari Мартен Лееревельд заявил, что компания не подавала заявку на регистрацию бренда Dimon. «Мы официально заявляем, что не подавали заявку на регистрацию бренда Dimon или любого другого бренда в России. На самом деле наша компания не производит и не планирует производить продукцию под указанным выше названием», — говорилось в его ответе RNS.

В ColleMassari называли сообщения о подаче заявки на регистрацию бренда Dimon «фейк ньюс».