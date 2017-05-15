Анонс «Ведомостей» на 16 мая 2017 года

В завтрашнем номере газеты и на сайте www.vedomosti.ru вы сможете узнать подробности о том, что

половина протестующих против реновации впервые в жизни пришла на митинг;

в Кремниевой долине задумались о социальных гарантиях тем, кто потеряет работу из-за технологий;

3D-печать скоро станет массовой при производстве кроссовок, запчастей для тракторов и других вещей.

А также читайте эксклюзив «Ведомостей»: почему индейка популярна в России, рассказал основатель групп «Дамате» и «Русмолко» Наум Бабаев

и статью на полосе «Комментарии»: стоит ли бороться с нелегальной занятостью.

И это лишь малая часть информации, которую предлагают вам завтрашние «Ведомости».