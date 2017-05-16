На Украине открыто производство по взысканию с «Газпрома» штрафа в $6,4 млрд

Высший хозяйственный суд Киева отклонил кассационную жалобу «Газпрома» на решение украинских судов предыдущих инстанций, которые обязали российскую компанию выплатить штраф и пеню, определенные антимонопольным ведомством Украины на общую сумму 172 млрд гривен (порядка $6,4 млрд по текущему курсу). Это ТАСС сообщает из зала суда. Решение судов оставлено без изменений. В Антимонопольном комитете Украины агентству сказали, что «Газпром» еще может оспорить это решение в Верховном суде.

Между тем «Интерфакс» сообщает, что Государственная исполнительная служба Украины открыла производство по взысканию с «Газпрома» этого штрафа и по аресту имущества компании на территории страны. Это сообщил журналистам представитель комитета Михаил Новицкий. По его словам, в комитет поступили постановления об открытии производства и об аресте имущества. «Там имущества, конечно, не будет на такую большую сумму, поэтому руководство комитета рассматривает возможность взыскания средств другим путем», – сказал он.

Антимонопольный комитет оштрафовал «Газпром» на 85,9 млрд гривен за нарушения законов о защите экономической конкуренции в феврале 2016 г. «Газпром» оспаривал это решение последовательно во всех инстанциях. Позднее комитет добавил к штрафу 100% пени.