Москва реконструирует монорельс и опустит его на землю

В Москве будет реконструирована линия монорельса, передает «Интерфакс». В 2018 г. начнутся работы по проектированию реконструкции, сама реконструкция может начаться в конце будущего года, заявил руководитель городского департамента строительства Андрей Бочкарев. Финансироваться эти работы будут из бюджета города.

Часть конструкций монорельса будет демонтирована. «Фактически пути будут опущены на землю и большая часть маршрута пройдет по земле», - сказал чиновник. Останутся эстакады на пересечении линий монорельса с железнодорожными путями и автомобильными дорогами. Впрочем, детали будут уточняться по мере проектирования. Окончательные сроки, по словам Бочкарева, называть еще рано.

Как говорил ранее бывший начальник Московского метрополитена Дмитрий Пегов, с открытием в сентябре 2016 г. трех новых станций Люблинско-Дмитровской линии метро и запуском пассажирского движения на МЦК пассажиропоток на монорельсовой дороге снизился на треть. Он сказал, что с начала 2017 г. монорельсовую систему планируется перевести на движение по фиксированному расписанию, а в перспективе - в туристический режим.