Сын Александра Мамута увеличил долю в Polymetal до 4,09%

Компания Lynwood Capital Management Fund Limited, бенефициаром которой является сын Александра Мамута Николай, увеличила свою долю в Polymetal до 4,09%, следует из сообщения золотодобытчика.

По состоянию на 14 марта доля Lynwood в Polymetal составляла 3,52% и ее бенефициарами значились трое детей Мамута: Николай, Петр и Эсфирь. С тех пор Lynwood получила дополнительно 0,57% Polymetal.

Стоимость такого пакета, исходя из цены закрытия торгов бумагами Polymetal в Лондоне, составляет 25,5 млн фунтов стерлингов ($33 млн по текущему курсу).

Сам Мамут по состоянию на 14 марта владел 6,54% Polymetal через Vitalbond Limited, общая доля его семьи в золотодобытчике составляла 10,05%. Текущая доля Мамута не раскрывается. Из сообщения Polymetal нельзя сделать однозначного вывода о том, является ли увеличение доли Lynwood результатом покупки акций или передачи внутри семьи.

Крупнейшие акционеры Polymetal: группа «ИСТ» Александра Несиса (27,13%), PPF Group Петра Келлнера (12,83%) и семья Александра Мамута.

Polymetal имеет листинг на LSE и Московской бирже. Free float превышает 50%.