«Роснефть» предлагает сохранить вознаграждение членам совета директоров на уровне 2015 года

Вознаграждения членам совета директоров «Роснефти» по итогам 2016 г. могут сохраниться на уровне 2015 г.

Согласно материалам компании, акционерам на годовом собрании предлагается утвердить выплату Андрею Акимову $545 000 (в прошлом году – $560 000), Дональду Хамфризу – $565 000 ($550 000), Маттиасу Варнигу и Олегу Вьюгину, как и годом ранее, по $580 000.

В совет директоров «Роснефти» входит 9 человек, трое из которых (Хамфриз, Варниг и Вьюгин) являются независимыми.