«Еврохим» и ChemChina могут создать СП в России стоимостью $500 млн

«Еврохим» и китайская национальная химическая корпорация ChemChina на полях Петербургского международного экономического форума подписали меморандум о создании совместного производства (СП) промышленной продукции в России, сообщает «Еврохим». По предварительным оценкам, стоимость проекта составит около $500 млн.

Стороны изучат возможность реализации совместного проекта по производству промышленной продукции, в том числе пропилен-оксидов и изоцианатов. Пропилен-оксиды используются в разработке синтетических смазочных материалов, изоцианаты — в производстве строительной теплоизоляции.

Предполагается, что стороны сформируют рабочую группу для дальнейшей оценки технической осуществимости проекта и проведут комплексную финансово-юридическую экспертизу проекта.

Это будет первое подобное производство на территории России и СНГ, которые на данный момент импортируют эту продукцию из Германии, стран Бенилюкса, США и Японии. Предполагается, что основным рынком сбыта для будущего производства станет Россия, где спрос на данную продукцию постоянно растет.