Губернатор Ивановской области предложил ввести курортный сбор в Плесе

Губернатор Ивановской области Павел Коньков предложил ввести курортный сбор для туристов, которые приезжают в регион для посещения Плеса. Как передает ТАСС, собранные средства он предлагает направлять на развитие и поддержку туристической инфраструктуры в этом городе. Он сказал это в кулуарах Петербургского международного экономического форума.

По словам Конькова, Плес с населением около 1000 человек принимает в год около 100 000 туристов. «Несмотря на это, за несколько лет город не прибавил в бюджетных отчислениях ничего, деньги только тратятся на поддержку туристической инфраструктуры. Я считаю, что введение курортного сбора смогло бы решить данную проблему», - сказал губернатор. «Это не должны быть большие деньги, - добавил он. - Если туристы при заселении в гостиницы будут платить хотя бы по 40-50 руб., то при 100 000 туристов этих денег нам хватит на текущую поддержку инфраструктуры города».

Это предложение губернатор собирается высказать министру культуры Владимиру Мединскому, с которым должен встретиться на следующей неделе. «Плес - очень компактный город, и на его примере можно было бы отработать систему курортного сбора и затем взвесить все за и против», - сказал Коньков.

Плес находится на берегу Волги. В городе расположено множество объектов архитектуры и достопримечательностей, в частности восемь храмов XVII-XVIII вв., а также дом-музей Исаака Левитана. Промышленных предприятий в городе нет.