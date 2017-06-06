Александр Медведев: «Газпрому» не нужна Болгария как посредник

Болгария может быть для «Газпрома» только потребителем газа в контексте дальнейшего развития газопровода «Турецкий поток», заявил сегодня зампред правления «Газпрома» Александр Медведев.

«Я детали раскрывать не буду, потому что мы начали работать с нашими болгарскими коллегами. Варианты распределения газа второй нитки "Турецкого потока" разнообразны. В том числе помимо направления на Италию есть направление на север, для того чтобы обсудить, как удовлетворять потребности каждой страны в дополнительных транспортных мощностях. Поэтому мы с болгарскими коллегами обсуждаем варианты развития газотранспортной системы Болгарии. Я подчеркиваю, именно об этом пока идет речь», - сказал менеджер российской компании.

Комментируя информацию о намерении страны получать для газового хаба «Балкан» 15 млрд куб. м газа в год, Медведев сказал: «В данном случае - я участвовал в переговорах - никаких запросов на 15 млрд не поступало. Текущий объем болгарского рынка известен. В советское время страна потребляла около 7 млрд куб. м в год, сейчас оно не превышает 3 млрд».

«Для того чтобы газ перепродавать, у нас есть свои маркетинговые и трейдинговые подразделения - GM&T и Wingas, которые успешно работают в Европе. Нам посредники не нужны для перепродажи нашего газа. Мы сами умеем это хорошо делать», - заметил Медведев.

Он также напомнил: «У меня за 15 лет работы в "Газпроме" собралась большая полка запросов на покупку газа, которые начинались минимально с 10 млрд куб. м. За 15 лет большая полка занята этими файлами - пришлось их в макулатуру сдать. Потому что все они носили однотипный характер, и несколько контрольных слов позволяли сразу эти запросы отправлять в мусорный ящик».