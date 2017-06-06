Минпромторг предложил наказывать потребителей за необоснованные жалобы

Министр промышленности и торговли России Денис Мантуров предложил исключить анонимные жалобы покупателей и ввести ответственность за необоснованные жалобы. «Чтобы вернуть ситуацию в разумное русло, мы считаем необходимым исключить рассмотрение анонимных обращений и предусмотреть ответственность за заведомо необоснованные жалобы», - сказал он во время выступления на «Неделе российского ритейла».

Мантуров подчеркнул, что развитие онлайн-сервисов приводит к тому, что сегодня «настолько просто подать жалобу через интернет, что многие этим правом, к сожалению, злоупотребляют».