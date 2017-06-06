Гуцериев раскрыл доход от проигрывания его песен на радио – РБК

Бизнесмен Михаил Гуцериев заявил, что каждый год зарабатывает примерно $15 000 от проигрывания песен, написанных им, на радио. Об этом сообщает вечером во вторник РБК со ссылкой на интервью, которое миллиардер дал агентству.

По словам Гуцериева, тот факт, что написание песен предоставляет ему возможность зарабатывать, свидетельствует о построении в России нормальной системы. По ней, уточняет он, исполнителям и авторам произведений положены отчисления в 2,5%.

Гуцериев добавил, что «западные артисты на этом живут», а в России «это только сейчас началось».

Песни на стихи Гуцериева исполняют Иосиф Кобзон, Лайма Вайкуле, Михаил Шуфутинский и другие артисты.