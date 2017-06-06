Суд отклонил апелляцию Дерипаски по иску к Morgan Stanley

Федеральный апелляционный суд в Нью-Йорке отклонил апелляцию российского миллиардера Олега Дерипаски по иску к банку Morgan Stanley. Таким образом, суд подтвердил решение нижестоящего суда от 2015 г.

Бизнесмен обвиняет банк в использовании инсайдерской информации о его покупке доли в канадском производителе автокомпонентов Magna International Inc. Ущерб от действий банка оценивался в $25 млн. Иск был подан дочерней структурой «Русских машин», нидерландской Veleron.

В Veleron заявили, что изучают доводы суда. «Как Veleron доказал ранее в ходе слушаний и с чем согласилось жюри присяжных, Morgan Stanley действительно торговал акциями компании Magna, опираясь на полученную банком инсайдерскую информацию, которую не имел права использовать в трейдинговых операциях», – цитирует «РИА Новости» сообщение компании.