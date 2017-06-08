ВТБ подал иск к совладельцу «Юлмарта» на 650 млн рублей

Банк ВТБ подал в Дзержинский суд Петербурга иск о взыскании с совладельца онлайн-ритейлера «Юлмарт» Дмитрия Костыгина 650,82 млн руб. по договору поручительства о кредите, выданном НАО «Юлмарт». Это сообщает «Интерфакс» со ссылкой на материалы суда. Предварительное судебное заедание по делу назначено на 3 июля. Ранее об иске сообщил «Коммерсантъ» со ссылкой на копию искового заявления и на пресс-службу ВТБ.

Речь идет о договоре между ВТБ и НАО «Юлмарт» (проходит по делу третьим лицом) от 19 февраля 2016 г. о выделении ритейлеру кредитной линии с лимитом 715 млн руб. В пресс-службе ВТБ «Коммерсанту» подтвердили, что Костыгин был личным поручителем по кредиту. Банк не получил от него никаких предложений по урегулированию задолженности, поэтому решил обратиться в суд. Представитель ВТБ добавил, что суд уже вынес определение об аресте имущества Дмитрия Костыгина, включая денежные средства. Исполнительное производство по этому решению должно начаться в ближайшее время, сказал изданию источник, близкий к разбирательству.

Представляющий интересы «Юлмарта» управляющий партнера коллегии адвокатов Pen & Paper Валерий Зинченко назвал странным, что ВТБ обратился с иском сразу к поручителю - Дмитрию Костыгину - «и даже не попытался взыскать долг непосредственно с заемщика». «Это странно и нелогично, ведь такие действия могут трактоваться как злоупотребление правом», - сказал он «Интерфаксу».

Костыгин сказал «Коммерсанту», что ему неизвестно об иске и принятых обеспечительных мерах. «С точки зрения некой юридической конструкции это может быть и неплохо. Юридическая конструкция выгодна», - добавил он.

Такой же иск о взыскании с акционеров и экс-гендиректора «Юлмарта» 1 млрд руб. в марте подал Сбербанк, в мае о планах подать иск о банкротстве ритейлера сообщал банк «Санкт-Петербург».