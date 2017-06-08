Порошенко поставил задачу снизить долю закупки ядерного топлива в России до 45%

Украина в 2017 г. должна снизить долю закупки ядерного топлива в России до 45%, заявил президент Петр Порошенко во время визита на Трипольскую ТЭС .

«Сколько мы получили в 2016 г. [ядерного топлива из России]? Уже 55%. Сколько я поставил задачу господину министру [Игорю Насалику] в 2017 г.? Уже 45%», - сказал он.

По словам Порошенко, диверсификация источников поставок ядерного топлива для АЭС Украины является важной целью для обеспечения энергобезопасности страны.