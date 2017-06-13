Росавиация заинтересовалась количеством перешедших на работу за рубеж пилотов

Росавиация попросила авиакомпании до 15 июня направить информацию о количестве пилотов, уволившихся с начала 2015 г. и до 1 июня 2017 г. и перешедших на работу за границу. Об этом говорится в тексте телеграммы Росавиации, распространенной сегодня среди авиакомпаний (текст телеграммы есть у ТАСС).

Телеграмма подписана руководителем Росавиации Александром Нерадько.

Ранее газета «Коммерсантъ» сообщила, что российские авиакомпании обеспокоены утечкой летных кадров в Азию: за последние два с половиной года туда уехали на работу более 300 командиров воздушных судов и инструкторов, еще 400 - в процессе трудоустройства.