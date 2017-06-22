Экспорт часов из Швейцарии вырос в мае на 9%

Экспорт часов из Швейцарии в мае составил 1,7 млрд швейцарских франков ($1,75 млрд), что на 9% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Об этом свидетельствуют данные Федерации швейцарской часовой промышленности.

В марте текущего года экспорт швейцарских часов увеличился впервые за 21 месяц, однако в апреле вновь было отмечено снижение.

Экспорт часов в Гонконг вырос в мае на 18,1%, в Китай — на 34,4%, в Великобританию — на 12,9%, в Италию — на 26,7%. Поставки швейцарских часов в США уменьшились в прошлом месяце на 1,1%, в Японию — на 3,2%.

В целом объем экспорта из Швейцарии в реальном выражении увеличился в мае на 2,9% по сравнению с предыдущим месяцем, свидетельствуют таможенные данные. На долю часов приходится порядка 10% швейцарского экспорта.