«Турецкий поток» оценивается в $6 млрд, может быть реализован за счет средств «Газпрома»

Оценка инвестиций в проект газопровода «Турецкий поток» составляет $6 млрд, при этом проект может быть реализован только за счет средств «Газпрома», заявил заместитель председателя правления компании Андрей Круглов.

«Размер планируемых инвестиций в "Турецкий поток" составляет порядка $6 млрд. То, что касается проектного финансирования, - мы говорили, что такая возможность существует для финансирования морской части "Турецкого потока". Тем не менее мы планировали, что "Турецкий поток" может быть осуществлен только за счет средств "Газпрома", - сказал Круглов на пресс-конференции.