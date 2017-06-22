Сечин: в сделке по покупке 49% в Essar Oil остались технические процедуры

Сделку о покупке «Роснефтью» 49% в индийской Essar Oil можно будет считать закрытой по завершении технических процедур. Это заявил на годовом собрании акционеров в Сочи главный исполнительный директор компании Игорь Сечин. 21 июня, по словам Сечина, было достигнуто юридическое решение о вхождении в проект Essar («Роснефть» летом 2015 г. договорилась в принципе о покупке 49% в индийской Essar Oil с ее акционерами). Он также пообещал, что «Роснефть» в 2017 г. нарастит производство нефтепродуктов на 20 млн т за счет приобретения доли в Essar.

2 июня он говорил на Петербургском экономическом форуме, что сделка будет закрыта «в ближайшие дни».

В июле 2015 г. «Роснефть» и акционеры Essar подписали основные условия вхождения российской компании в уставный капитал Essar Oil Limited с долей до 49%. Сначала сообщалось, что стороны собирались закрыть сделку до конца 2016 г., затем - в I квартале 2017 г. 10 мая 2017 г. первый вице-президент «Роснефти» Павел Федоров заявил, что сделка должна быть завершена до конца текущего квартала. Затем Reuters со ссылкой на источники сообщил, что и июнь под сомнением, а затягивается сделка из-за долгов индийской компании. Близкие к переговорам источники говорят, что сделку еще не одобрили шесть индийских кредиторов Essar. Эта компания задолжала около $500 млн государственным банкам и финансовым организациям.