Турпоток из России в Анталью вырос в 44 раза в первом полугодии

Около 1,1 млн туристов из России отдохнули в Анталье в январе – июне 2017 г., это в 44 раза больше показателей аналогичного периода прошлого года и на 24% превышает турпоток в те же месяцы 2015 г. Об этом сообщила Ассоциация туроператоров России (АТОР) со ссылкой на данные администрации турецкого курорта.

Всего в Анталье в январе – июне 2017 г. побывало 2,8 млн иностранных туристов, из которых 1,1 млн человек – россияне, уточняет АТОР. По сравнению с 2016 г. общий турпоток в Анталью вырос на 45%, однако отставание от более успешного 2015 года пока составляет 12%.

Главным туристическим рынком Антальи остается Россия, отмечают в АТОР.

«Несмотря на возвращение российских туристов, из-за падения европейского рынка в июне Анталья недобрала по сравнению с более показательным 2015 годом 14% иностранного турпотока», – отмечает АТОР.