ФАС возбудила дело в отношении «Дикси» после жалобы производителя колбас

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России возбудила дело в отношении ритейлера «Дикси» о навязывании поставщикам торговых условий, запрещенных законодательством. Об этом говорится в сообщении ведомства.

Такое решение ФАС приняла после жалобы производителя колбас и мясных полуфабрикатов «Мортадель». Дело возбуждено в отношении «Дикси Юг» – одного из юрлиц группы «Дикси», «по признакам нарушения антимонопольного законодательства, а именно навязывании условий, запрещенных законом о торговле, и ограничении доступа на товарный рынок», отметили в антимонопольной службе.

Первое заседание по делу состоится в конце июля.