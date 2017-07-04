Дайджест Financial Times и The Wall Street Journal от 4 июля 2017 года

Политика

Exxon Mobil и другие энергетические гиганты выступают против законопроекта об ужесточении санкций США против России. Они утверждают, что это может ударить по их проектам по всему миру, в которых участвуют российские партнеры читать на WSJ.com

Северная Корея утверждает, что впервые запустила межконтинентальную баллистическую ракету. Это произошло перед Днем независимости США и может еще сильнее обострить отношения между странами читать на WSJ.com читать на FT.com

Президент Франции Эммануэль Макрон в обращении к обеим палатам парламента в Версале в понедельник представил планы политических реформ. Он хочет сократить число парламентариев и изменить избирательную систему, чтобы менее крупные партии могли быть лучше представлены. В случае необходимости Макрон готов провести референдум читать на WSJ.com читать на FT.com

Точка зрения

Когда президент США Дональд Трамп встретится с президентом России Владимиром Путиным на этой неделе, внимание будет приковано к тому, будут ли они обсуждать предполагаемое вмешательство России в президентские выборы в США. Но гораздо важнее то, как это соотносится с систематическими попытками Москвы разрушать демократические и капиталистические системы за границей, пишет руководитель вашингтонского бюро WSJ Джеральд Ф. Сейб читать на WSJ.com

Экономика

К 20-летней годовщине азиатского экономического кризиса страны региона подошли в хорошей форме. Но есть ряд рисков, включая повышение процентных ставок ведущими центробанками (при больших долгах развивающихся стран) и импортозамещение Китая читать на FT.com

Канцлер Германии Ангела Меркель ставит экономику в центр предвыборной кампании своей партии. Она пообещала снизить подоходные налоги и достичь полной занятости к 2025 г. читать на WSJ.com

Индекс активности в производственном секторе США в июне вырос до 57,8 пункта. Это его самое высокое значение с августа 2014 г. читать на WSJ.com

Увеличение числа работающих женщин может помочь США ускорить экономику. В этом стране нужно брать пример с Канады читать на WSJ.com

Индустрия

Слияние американской химической компании Huntsman со швейцарским конкурентом Clariant под угрозой из-за недовольства инвесторов-активистов, которые приобрели долю в последней. В результате сделки может возникнуть компания стоимостью $14 млрд читать на WSJ.com читать на FT.com

Автомобили

Продажи Tesla выросли на 53% во II квартале. Но из-за нехватки аккумуляторов компания не может выпускать достаточно электромобилей, чтобы удовлетворить спрос читать на WSJ.com читать на FT.com

Porsche разрабатывает программное обеспечение для самоуправляемых гоночных автомобилей. В этом ей помогает бывший пилот Formula 1 Марк Уэббер. Люди смогут испытать технологию на гоночной трассе и почувствовать, как ездят профессиональные гонщики читать на FT.com

Продажи автомобилей в США в июне продолжили снижаться. Отчасти это связано с тем, что GM, Ford и Fiat Chrysler стали меньше полагаться на продажи агентствам по прокату автомобилей читать на WSJ.com

Энергоресурсы

Решение Total инвестировать $1 млрд в иранское газовое месторождение стало успехом для страны. Но за этим вряд ли последует приток иностранных инвестиций в энергетический сектор страны. Royal Dutch Shell и BP пока остаются в стороне читать на WSJ.com

Хедж-фонд Jana Partners приобрел примерно 5% акций американской энергетической компании EQT и хочет отменить ее сделку о покупке Rice Energy за $6,7 млрд. Вместо этого он хочет, чтобы компания отделила свои трубопроводные операции и сосредоточилась на добыче нефти читать на WSJ.com читать на FT.com

General Electric в понедельник завершила слияние своего нефтесервисного бизнеса с компанией Baker Hughes. Это позволит последней повысить свою эффективность, воспользовавшись силой GE в обработке больших объемов данных читать на FT.com

Финансы

Украина может запретить PwC заниматься аудитом банков в стране на фоне кризиса в своем банковском секторе. Именно PwC была аудитором Приватбанка, который пришлось национализировать в прошлом году читать на WSJ.com

В результате технического сбоя котировки акций ряда крупных технологических компаний, включая Apple, Microsoft и Amazon, во вторник утром в Азии отображались на уровне $123,47. Если бы они на самом деле были такими, рыночная капитализация Apple сократилась бы на $104 млрд читать на WSJ.com читать на FT.com

Хедж-фонды покупают акции на фондовых рынках Италии, Франции и Испании, надеясь, что худшее для Европы позади. Благодаря этим ставкам доходность инвестиций некоторых из хедж-фондов превышает 20% в этом году читать на WSJ.com

Акции британского провайдера платежных сервисов Worldpay во вторник утром подскочили на 26% благодаря сообщениям о том, что ее хотят приобрести сразу JPMorgan Chase и американский конкурент Vantiv читать на WSJ.com читать на FT.com

Технологии

В центре судебного разбирательства над наследником империи Samsung Ли Чжэ Ёном оказался спонсорский договор на $18,6 млн. Предполагается, что компания в обмен на политические услуги финансировала занятия конным спортом дочери подруги экс-президента страны Пак Кын Хе, которой впоследствии был объявлен импичмент читать на WSJ.com

Samsung создает устройство – конкурента Echo от Amazon, Google Home от Alphabet и др., которым можно будет управлять с помощью ее цифрового помощника Bixby читать на WSJ.com

Британский производитель чипов Imagination Technologies смог получить прибыль по итогам года. У компании возникли проблемы после того, как она потеряла своего крупнейшего клиента Apple, и она продолжает вести переговоры с потенциальными покупателями своего бизнеса читать на FT.com

Microsoft проводит глобальную реорганизацию работы своего отдела продаж. По словам знакомого с ее планами человека, это приведет к сокращению тысяч сотрудников читать на WSJ.com

Действующие лица

Независимый член совета директоров Uber Арианна Хаффингтон стала публичным лицом компании, столкнувшейся с чередой скандалов. По ее словам, ее цель – решить проблемы с корпоративной культурой не только в Uber, а во всей Кремниевой долине читать на FT.com

Потребительский рынок

Фонды прямых инвестиций Bain Capital и Cinven готовятся сделать новое предложение о покупке производителя дженериков Stada за 4,1 млрд евро уже на этой неделе. В июне они не смогли заручиться поддержкой акционеров компании читать на FT.com

Производитель молочных продуктов China Huishan Dairy ищет того, кто поможет ей реструктурировать долг размером $3,9 млрд. В марте ее акции неожиданно рухнули на 85% читать на FT.com

Немецкие дискаунтеры Aldi и Lidl планируют активнее расширять свой бизнес в США. Дополнительно усиливает конкуренцию то, что Amazon приобретает сеть продуктовых магазинов Whole Foods Market за $13,7 млрд читать на FT.com

Недвижимость

Freshfields Bruckhaus Deringer первой из крупных международных юридических фирм решила переехать из офиса, находящегося в дорогом центральном районе Гонконга. Во многом это связано с тем, что неподалеку можно арендовать офис более чем в два раза дешевле. Даже Freshfields не смогла этого игнорировать читать на WSJ.com

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