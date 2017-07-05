Ткачев: экспорт зерна оказался рекордным

Россия по итогам закончившегося сельхозгода (с июля 2016 г. по июнь 2017 г.) экспортировала 35,5 млн т зерна, сообщил министр сельского хозяйства Александр Ткачев. В том числе экспорт пшеницы составил 27,1 млн т. «Это рекордные показатели для отрасли», - отметил министр.

В предыдущем сельхозгоду (с июля 2015 г. по июнь 2016 г.) экспорт российского зерна составил 33,9 млн т. Таким образом, в прошлом сезоне поставки зерна на внешние рынки выросли на 5%, экспорт пшеницы увеличился на 10%.

Объем экспорта зерна по итогам завершившегося сельхозгода оказался выше прогноза, который ранее давал Минсельхоз (34-35 млн т).