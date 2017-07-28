Крым остался без электричества

Как сообщает местный портал «Крыминформ», Севастополь, Ялта, Феодосия, Судак, Керчь и другие города Крыма остались без электричества. В компании «Крымэнерго» изданию сообщили, что причины сбоя в настоящее время неизвестны: «Выясняем, что произошло». В пресс-службе компании отметили, что у них также нет света.

Крупнейшие объекты инфраструктуры в настоящее время подключаются к резервным источникам питания, отмечает «Крыминформ».

Министр топлива и энергетики Крыма Вадим Белик заявил, что произошло отключение четырех линий энергомоста. «Сработала противоаварийная автоматика со стороны Тамани. Причины выясняются», – приводит портал «Новости Крыма» слова Белика.

В Минэнерго сообщили, что на материковой части России произошла авария. Сейчас дефицит мощности в энергосистеме полуострова составляет 1000 мВт.