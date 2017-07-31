«Фонтанка» сообщила о недовольстве пилотов решением Росгидромета закрыть часть погодных данных

«Фонтанка» запросила у Росгидромета разъяснений в связи с приказом ведомства изъять с 4 июля из международного обмена информацией сводки о погоде в нескольких десятках российских аэропортов. Издание сообщает об этом приказе, ссылаясь на заявление командира ВС российской авиакомпании, который пожаловался на ведомство в международное консультативно-аналитическое агентство «Безопасность полетов». По его словам, данные о погоде Росгидромет предлагает получать через платный сайт «МетАвиа2». Его авиакомпания является подписчиком этого сайта и на метеоданных не экономит, заверяет автор жалобы, однако работа с metavia2 требует введения пароля и других данных, а также самостоятельных расчетов, тогда как бесплатные приложения позволяют получать обновленные данные быстро и без лишних действий. Однако теперь Росгидромет лишил эти приложения информации о погоде.

По мнению автора письма, решение Росгидромета наносит существенный урон безопасности полета.

Создатель погодного мобильного приложения YoWindow Павел Репкин рассказал «Фонтанке», что текущие состояния погоды предоставляются совершенно бесплатно Национальным погодным сервисом США, эти данные берутся из аэропортов всего мира, метеостанций, даже буев в открытых водах и других источников. Также бесплатно предоставляет данные Норвежский метеорологический институт, который дважды в день обновляет двухнедельный прогноз погоды, и другие источники. «Недоступность данных именно от российских метеоструктур вызывает скорее растерянность», – отметил он.

На запрос «Фонтанки» в Росгидромете не ответили.