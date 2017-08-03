Китайский инвестфонд хочет купить пакет префов «Транснефти»

Китайский государственный инвестфонд China Investment Corporation (CIC) в беседах с руководством «Транснефти» интересовался возможностью купить пакет привилегированных акций компании, вопрос прорабатывается, сообщил президент «Транснефти» Николай Токарев. «И, в принципе, я их понимаю - наверное, это было бы интересно им. Мы подтвердили такую готовность и наши партнеры по, так сказать, альянсу - мы поддержали эту идею», - цитирует его «Прайм». По его словам, вполне вероятно, что «Транснефть» приобретет новых китайских партнеров.

В июле руководители «Транснефти» и CIC провели несколько рабочих встреч, на которых обсуждались перспективы взаимодействия, сообщала пресс-служба российской компании. Подробности обсуждения не раскрывались.