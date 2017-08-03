Дворкович: правительство поддерживает инвестнадбавку к грузовым тарифам РЖД

Инвестиционная надбавка к грузовому тарифу РЖД обсуждается с ведомствами, многие из них согласились, сказал вице-премьер Аркадий Дворкович на совещании по инвестпроектам на Дальнем Востоке.

«Что касается добавки к тарифу в 1% - это тариф специально для целей инвестиций. Вопрос сейчас обсуждается с другими ведомствами. Совет потребителей уже практически согласился, что 1% можно добавить, РЖД хотели до 2%. Я думаю, что ФАС будет возражать и против 1%, но мы, надеюсь, все-таки найдем здесь компромисс. В целом принципиальная будет поддержка», - заявил он.

Президент РЖД Олег Белозеров отметил, что монополия уже обсуждала вопрос о целевой инвестиционной составляющей в тарифе. «Предварительные переговоры мы провели, и наши коллеги готовы рассматривать такие предложения», - уточнил он.

Минфин поддерживает предложение РЖД по инвестсоставляющей в тарифе, подтвердил на совещании замминистра финансов Андрей Иванов.

Советник руководителя ФАС Павел Шпилевой говорил, что ведомство рассматривает возможность введения инвестиционных тарифов на отдельные грузовые железнодорожные перевозки - в частности, для усиления конкуренции за нефтяные грузы. Руководитель ФАС Игорь Артемьев заявлял, что ведомство будет выступать против введения инвестнадбавки. По словам президента РЖД Олега Белозерова, инвестиционная надбавка к грузовому железнодорожному тарифу может составить 2%, а полученные от ее введения средства должны направляться на развитие конкретных направлений, например БАМа и Транссиба, и подходов к портам.

Макропрогноз Минэкономразвития России предусматривает базовый уровень индексации грузовых железнодорожных тарифов в 2018-2019 гг. на уровне 4%. Индексация грузовых тарифов РЖД на 2017 г. составила 4%. Кроме того, РЖД получили целевую надбавку в 2% на капитальный ремонт.