Крым акционирует завод шампанских вин «Новый Свет»

ГУП Республики Крым «Завод шампанских вин "Новый Свет"» решено акционировать, преобразовав в ОАО «Завод шампанских вин "Новый Свет"», следует из приказа министра имущественных и земельных отношений Крыма Анны Анюхиной. 100% акций предприятия останутся в госсобственности Крыма.

Уставный капитал акционерного общества составит 595,5 млн руб. и будет состоять из 5,955 млн обыкновенных акций номинальной стоимостью 100 руб. каждая.

Министерство сельского хозяйства Крыма заявляло, что если в течение ближайших трех лет не найдутся средства на модернизацию предприятия, то возникнет угроза остановки завода. «Износ основных средств на предприятии составляет порядка 60-70%. На модернизацию предприятия необходимо 1,2 млрд руб. В силу особенностей организационно-правовой формы оно обязано отдавать 50% прибыли в доход бюджета. Того, что остается, недостаточно для осуществления плана модернизации. Получить деньги от собственника проблематично, говорить о привлечении заемных средств больших кредитных организаций затруднительно», - говорил замглавы минсельхоза Крыма Сергей Петелин в апреле этого года.

Парламент Крыма включил предприятие в прогнозный план приватизации на 2017 г. Предлагалось провести его акционирование и выставить на торги. Источник «Интерфакса» в органах власти Крыма оценивал возможную стоимость продажи предприятия в $40 млн, вложения инвестора в модернизацию - еще в $30 млн.

«Новый Свет» в 2016 г. увеличил производство игристых вин на 2,8% по сравнению с уровнем 2015 г. - до 1,52 млн бутылок. В 2017 г. «Новый Свет» намеревался выпустить 1,6 млн бутылок. Предприятие было основано в 1878 г. князем Львом Голицыным как завод по выпуску игристого вина в приобретенном им имении Новый Свет. Завод расположен на 11 гектарах земли.