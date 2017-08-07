Украинская полиция сообщила о задержании подозреваемого в распространении вируса Petya.A

Сотрудники отдела противодействия киберпреступности Черниговской области задержали мужчину, подозреваемого в распространении вируса-вымогателя Petya.A. Об этом говорится в сообщении на сайте управления Национальной полиции Украины по региону.

По данным полиции, распространением вируса занимался 51-летний житель города Никополь. Он разметил в файлообменниках и социальных сетях видеоинструкцию, как запустить вирус на компьютере, а в описании к видео разместил ссылку на скачивание вредоносной программы, отмечается в сообщении.

В ходе обыска дома у подозреваемого изъяли компьютерную технику и «файлы с вредоносным программным обеспечением, которое, по заключению экспертов, является вирусом Petya.A».

Украинская киберполиция установила, что вирус был загружен пользователями порядка 400 раз. Среди них были и сотрудники компаний, которые «решили воспользоваться общегосударственной кибератакой и намеренно загружали себе данный вирус для сокрытия своей преступной деятельности и уклонения от уплаты штрафных санкций государству», уверены в полиции.