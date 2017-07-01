СБУ заявила о причастности российских спецслужб к атаке вируса Petya

Служба безопасности Украины считает, что российские спецслужбы причастны к кибератаке, которая началась 27 июня на системы украинских государственных и частных учреждений и компаний с помощью вредоносного программного продукта Petya.A.

«Имеющиеся данные, в том числе полученные в рамках взаимодействия с международными антивирусными компаниями, дают основания считать, что к атакам причастны те же хакерские группировки, которые в декабре 2016 г. атаковали финансовую систему, объекты транспорта и энергетики Украины с использованием TeleBots и Blackenergy. Это свидетельствует о причастности к этой атаке спецслужб России», — говорится в сообщении СБУ.

По оценке украинской спецслужбы, заражение вирусом было спланировано и осуществлено заранее, и происходило в несколько этапов накануне национального государственного праздника Украины. По мнению спецслужбы, кибератака имела целью целенаправленную дестабилизацию общественно-политической ситуации в Украине.

Ранее «Лаборатория Касперского» насчитала свыше 2000 зараженных компаний на Украине (60% от всех заражений). На втором месте Россия (30%), далее идут Польша (около 5%), Италия, Германия, Белоруссия, Бразилия.