Физлицам хотят запретить регистрировать автобусы

Физическим лицам предполагается оставить возможность владения автобусами - но вместимостью не более восьми человек, заявил замначальника Главного управления по обеспечению безопасности дорожного движения МВД России Сергей Добряков.

«Подготовлен законопроект, касающийся лицензирования всех видов перевозок. Второй законопроект касается запрета регистрации за физическими лицами автобусов вместимостью более восьми человек. Третий предусматривает изменения в Кодексе административных правонарушений - повышение ответственности физических лиц за нарушения при перевозке пассажиров», - сказал Добряков журналистам в Нальчике.

Он рассказал, что готовится также проект постановления правительства, регламентирующий порядок мониторинга пассажирских перевозок в субъектах федерации.

Накануне президент России Владимир Путин поручил правительству представить предложения об использовании водителями автобусов спецсредств, предотвращающих потерю внимания и концентрации. Предложение касается транспортных средств, оборудованных для перевозок более восьми человек.

На совещании, прошедшем 19 июля, первый замруководителя МВД Александр Горовой доложил о росте числа нарушений, связанных с автобусными пассажирскими перевозками. По его словам, из семи последних происшествий с участием автобусов в четырех случаях водители уснули за рулем. Общее число пассажиров, погибших по вине водителей автобусов, при этом уже выросло более чем на 20%.