Посещаемость музеев упала на 40–50% из-за ужесточения правил перевозки детей

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Посещаемость российских музеев снизилась на 40-50% из-за ужесточения требований к детским перевозкам и возможного запрета на использование автобусов старше 10 лет. Об этом рассказала пресс-секретарь Российского союза туриндустрии (РСТ) Ирина Тюрина.

«Посещаемость наших музеев уже снизилась на 40-50%, особенно в летний сезон, во время школьных каникул, когда детские группы - основная категория посетителей. Ситуацию усугубляет позиция органов народного образования, они рекомендуют школам не возить никуда детей автобусами. А в школах рекомендации органов образования воспринимают как приказ», - пояснила она.

С 1 июля может вступить в силу запрет на использование для детских перевозок автобусов старше 10 лет. Турфирмы не знают, смогут ли они с 1 июля заниматься детскими перевозками, заявила эксперт комитета по социальной политике Совета Федерации Ольга Санаева. «В прошлый раз запрет был отложен 31 декабря, перед самым Новым годом, из-за этого, например, в Великих Луках не смогли отправить в Псков первоклассников, выигравших конкурс, - в ГИБДД заявили, что они не в курсе об отмене запрета», - добавила Тюрина.