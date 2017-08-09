Энергопотребление на юге России побило рекорд лета 2016 года

Потребление электроэнергии на юге России превысило прошлогодний рекорд на 5,8% и достигло почти 15 800 мегаватт из-за аномальной жары. Об этом сообщило АО «Системный оператор Единой энергетической системы».

«Аномально высокая температура на территории всей ОЭС (Объединенной энергетической системы) юга привела к превышению исторического максимума потребления мощности и в целом по энергообъединению. В часы дневного максимума нагрузки 8 августа потребление мощности в Объединенной энергосистеме юга достигло 15 754 МВт, что на 907 МВт выше величины максимума, зафиксированного 18 июля 2016 г.», - говорится в пресс-релизе.

Рекорды зафиксированы и в отдельных регионах: в Крыму, на Кубани, на Ставрополье и в Астраханской области.

Так, 7 августа в Крымской энергосистеме в часы дневного максимума потребление мощности достигло 1249 МВт - на 70 МВт больше летнего максимума, зафиксированного 24 июля 2012 г. 8 августа, в 14.00 мск, в Кубанской энергосистеме достигнут очередной исторический максимум потребления мощности - 5032 МВт (на 433 МВт выше максимума, зафиксированного в июле 2016 г.). В этот же день достигнуты новые исторические максимумы потребления в Ставропольской и Астраханской энергосистемах - 1634 и 710 МВт соответственно.

Энергетики вынуждены вводить графики временного отключения света. Такая мера позволит избежать длительного выхода из строя оборудования, перегруза линий электропередачи и сетевого оборудования, снижения напряжения в сети ниже минимально допустимых значений.

По прогнозам синоптиков, аномальная жара продержится на юге до 13-14 августа.