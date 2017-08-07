В Крыму ввели графики временного отключения света

Графики временного отключения электроэнергии в объеме 70 мегаватт введены в Крыму, передает «Интерфакс» со ссылкой на Минэнерго России.

«Отдана команда на ввод графиков временного отключения потребления <...>: по "Крымэнерго" - 56 МВт; по "Севастопольэнерго" - 14 МВт. Команда выполнена», - говорится в материалах ведомства.

В Крыму вот уже несколько дней стоит 40-градусная жара, жители используют кондиционеры и вентиляторы. 6 августа в энергосистеме полуострова достигнут новый исторический максимум летнего потребления - 1192 МВт.

«На сегодняшний день объемы потребления достигли предела и превышают суммарный объем крымской генерации и перетоков по энергомосту "Тамань - Крым", - отметили в "Крымэнерго".

В компании призвали жителей полуострова и туристов по возможности сокращать потребление света в период вечернего максимума потребления - с 20.30 до 22.00 мск.