Минэнерго назвало настоящую причину отключения электричества в Крыму

Крымский полуостров оставался без электроснабжения в пятницу, 28 июля, не из-за жары, как сообщалось ранее, а из-за срабатывания автоматики после короткого замыкания на Кубани, сообщило Минэнерго России.

«Выделение Крымской энергосистемы на изолированную работу с отключением связей с энергосистемой Краснодарского края произошло в 13.55 и было вызвано одновременным отключением двух линий электропередачи 500 кВ: "Ставропольская ГРЭС - Центральная" и "Тихорецк - Кубанская" вследствие короткого замыкания на линии. Действием автоматики на подстанции 500 кВ "Тамань" крымская энергосистема выделилась на изолированную работу с обесточиванием потребителей полуострова в объеме 829 МВт», - говорится в пресс-релизе.

"Начато расследование причин аварии, по результатам которого будут разработаны организационные и технические мероприятия, направленные на снижение рисков возникновения подобных ситуаций", - заявляет Минэнерго России.

Крым был обесточен почти полностью, кроме потребителей, запитанных от Симферопольской, Севастопольской ТЭЦ и резервных источников. По данным Минэнерго, в 16.13 мск было восстановлено энергоснабжение всех потребителей полуострова, а к 19.07 мск включена четвертая линия энергомоста, работа крымской энергосистемы восстановлена полностью.