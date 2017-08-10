Полугодовая прибыль Evraz выросла в 12,3 раза

В первом полугодии 2017 г. чистая прибыль Evraz Plc по МСФО выросла в 12,3 раза в годовом измерении и составила $86 млн при прогнозе рынка в $526 млн, сообщает «Интерфакс». Консолидированный показатель EBITDA вырос в два раза до $1,152 млрд при консенсус-прогнозе «Интерфакса» в $1,163 млрд. Консолидированная выручка увеличилась на 44,1% до $5,106 млрд при прогнозе в $4,979 млрд.

По итогам первого полугодия чистый долг Evraz составил $4,3 млрд ($4,8 млрд по итогам 2016 г.). Программа повышения эффективности производства и снижения издержек принесла компании $63 млн.

Маржинальность показателя EBITDA металлургической компании увеличилась с 16,3 до 22,6% за счет роста цен на сталь и уголь, а также благодаря мерам по снижению затрат.