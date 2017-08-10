Evraz направит $429,6 млн на промежуточные дивиденды

Совет директоров горно-металлургической компании Evraz принял решение о выплате промежуточных дивидендов в размере $429,6 млн ($0,3 на акцию), говорится в сообщении компании.

Решение принято в связи с устойчивым финансовым положением и хорошими перспективами компании.

Дивиденды будут выплачены 8 сентября. Дата закрытия реестра - 18 августа.

Компания не выплачивала регулярные дивиденды с 2012 г. По итогам 2014 г. Evraz вместо выплаты дивидендов провел buy back (обратный выкуп своих акции) на $375 млн. Последний раз Evraz выплачивал спецдивиденды по итогам второго полугодия 2013 г. в размере $90,4 млн за счет продажи завода в Чехии.

Текущая дивидендная политика компании предусматривает выплату дивидендов при условии достижения соотношения чистого долга к показателю EBITDA менее 3 за последние 12 месяцев . Совет директоров также может принять решение о выплате спецдивидендов по результатам продажи активов.

Основной акционер Evraz - кипрская компания Lanebrook (63,23% голосующих акций). Бенефициарами Lanebrook являются бизнесмен Роман Абрамович (30,76% Evraz), Александр Абрамов (21,2%), президент Evraz Александр Фролов (10,58%) и неисполнительный директор Evraz Евгений Швидлер (3,06%). Акционерами Evraz также являются структуры бывших владельцев «Распадской» Геннадия Козового и Александра Вагина, которым принадлежит 5,85 и 5,79% голосующих акций Evraz соответственно.