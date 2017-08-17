Считавшийся арестованным на Украине теплоход вернется в Россию

Сухогрузный теплоход «Сибирский 2112» после ремонта в порту «Черноморск» Одесской области вернется в Россию. Задержка связана с финансовыми трудностями, с которыми столкнулись владельцы судна «Донречфлот», сообщил ТАСС заместитель генерального директора по безопасности судовождения «Донречфлота» Дмитрий Иртюга.

Ранее власти Киева выставили на аукцион судно «Сибирский 2112», зарегистрированное в России и арестованное в Одесской области в 2016 г. Соответствующий лот появился на сайте системы электронных торгов арестованного имущества. По данным на сайте системы, судно типа река-море было построено в 1981 г. в Финляндии, а зарегистрировано в Таганроге.

Стартовая цена судна составила более 12,5 млн гривен (около $480 000), аукцион назначен на 21 августа. Судно находится на ремонте в порту «Черноморск» (бывший Ильичевск) в отстое. По заключению эксперта, без прохождения технического осмотра и получения классификационного свидетельства выход судна в море запрещен.

По словам собеседника агентства, у компании не было информации об аресте судна, и этот факт не соответствует действительности. «Просто достаточно долгое время он (сухогруз) там находится в связи с тем, что были проблемы финансовые и просто откладывался его ремонт. Но все было запланировано, чтоб он стоял пока в "Черноморске". Более того, оттуда, с местного ремонтного завода, такой же теплоход, такого же типа отправился назад, тоже наш», - отметил Иртюга.