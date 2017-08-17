«Алроса» начала трудоустройство работников остановленного после аварии рудника «Мир»

«Алроса» начала трудоустраивать работников аварийного рудника «Мир», сообщила пресс-служба компании. На руднике «Мир» работают более 1100 человек. По указанию президента компании Сергея Иванова руководителями структурных подразделений рудника при участии производственных, кадровых и социальных отделов будут проведены «мероприятия по заполнению вакантных должностей работниками, находящимися в простое». «Программы по переводу будут рассматриваться и утверждаться отдельно по каждой промышленной площадке в соответствии с её потребностями в персонале», - говорится в документе.

Также рассматривается возможность трудоустройства на других профильных предприятиях Якутии. «Алроса» при необходимости обеспечит профессиональную переподготовку кадров. «Никто из них не останется без работы», - приводит пресс-служба компании слова начальника управления кадров «Алросы» Александра Стаценко. Ранее было объявлено, что на период простоя рудника его работники будут получать заработную плату в размере среднемесячного заработка для рабочих подземной добычи и 2/3 среднемесячного заработка для прочих сотрудников. «При открытии любых профильных вакансий на горно-обогатительных комбинатах «Алросы» в Якутии и Архангельской области они в приоритетном порядке будут предлагаться работникам рудника «Мир», - сообщили в пресс-службе.

Компания не сказала, означает ли это, что рудник простоит еще долго. «Сейчас достаточно сложно конкретно отвечать на вопрос о том, как долго будет простаивать рудник и как это повлияет на показатели компании в дальнейшем: прежде всего, надо провести анализ ситуации, выяснить причины происшедшего и уже после этого разрабатывать конкретные мероприятия», - привели в пресс-службе слова исполнительного директора компании Игоря Соболева.

4 августа на руднике «Мир» произошла авария - неконтролируемый прорыв воды в рудник из карьера из-за резкого ухудшения горно-геологических условий. В момент аварии в выработках находилось 142 человека, еще девять были на техподготовке. 134 человека были благополучно подняты на поверхность. До сих пор неизвестна судьба восьми человек. На руднике, на 210 горизонте, продолжаются поисково-спасательные работы. В Ростехнадзоре о причинах аварии пока не сообщают. Прокуратура Якутии начала проверку по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 216 Уголовного кодекса (нарушение правил безопасности при ведении горных работ). Рудник остановлен уже 14 дней. В понедельник, 14 августа, «Алроса» объявила, что не будет корректировать план добычи и реализации алмазов на 2017 г. Прогноз производства на 2017 г. – около 39 млн каратов. Как пояснил Игорь Соболев, будет увеличена добыча на других объектах компании. В частности, в 2018 г. запланирован запуск добычи на Верхне-Мунском месторождении, запасы которого оцениваются в 38 млн каратов.