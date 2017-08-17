«Роснефть» не отказалась от плана построить битумный завод в Чечне

«Роснефть» не отказалась от планов строительства битумного производства на территории Чечни, готовится в технико-экономическом обосновании (ТЭО) проекта, сообщил представитель «Роснефти».

«Компания не отказывалась от планов по строительству битумного производства на территории Чеченской Республики. В настоящее время готовится ТЭО проекта строительства битумного производства», - сказал он.

Глава Чечни Рамзан Кадыров в четверг разместил в своем Instagram комментарий: «Странным выглядит и сообщение "Роснефти" об отмене своего же решения построить в Грозном вместо НПЗ битумный завод. Теперь же нам гарантируют только поставку сырья. Если бы сразу так поставили вопрос, мы давно бы нашли инвестора».

Как сообщалось, «Роснефть» и власти Чечни обсуждают строительство на территории региона НПЗ.