Кадыров считает странным решение «Роснефти» не строить битумный завод в Грозном

Глава Чечни Рамзан Кадыров прокомментировал решение «Роснефти» не строить в Грозном битумный завод. «Странным выглядит сообщение "Роснефти" об отмене своего же решение построить в Грозном вместо НПЗ битумный завод. Теперь же нам гарантируют только поставку сырья. Если бы сразу так поставили вопрос, мы давно бы нашли инвестора», - написал Кадыров в Instagram по итогам встречи с председателем правительства республики.

Ранее «Роснефть» отложила решение о строительстве НПЗ в регионе, в апреле стало известно, что вместо НПЗ может быть построен битумный завод, напоминает ТАСС.

В апреле 2017 г. Financial Times со ссылкой на источники сообщила о разногласиях Сечина и Кадырова на почве обсуждений продажи местным властям активов компании. Позднее конфликт был улажен, о чем на встрече с Владимиром Путиным заявил Рамзан Кадыров. По его словам, руководство республики и компания «Роснефть» уладили все предыдущие недопонимания и договорились о дальнейшем сотрудничестве.