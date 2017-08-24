«Коммерсантъ»: Минфин подготовил план либерализации алмазогранильной отрасли

Минфин подготовил «дорожную карту» по повышению конкурентоспособности российской алмазогранильной отрасли и привлечению в нее новых инвесторов. Об этом «Коммерсанту» рассказали два источника на рынке и подтвердил федеральный чиновник. По словам одного из них, план из трех десятков пунктов рассчитан до февраля 2018 г., а его осуществление может стать «одним из важнейших этапов либерализации отечественного рынка драгкамней». План предполагает значительное смягчение госрегулирования и снижение налоговой нагрузки на российских огранщиков, а также расширение их доступа к сырью.

Минфин официально эту информацию не комментирует. Источник в ведомстве подтвердил, что документ подготовлен и находится на межведомственном согласовании.

План предполагает выделение на внутренний рынок дополнительного сырья (не менее 10% добываемых алмазов востребованных категорий) под обязательства обрабатывать его в стране. Это, по мнению авторов плана, привлечет в отрасль инвестиции, но потребует изменения сбытовой политики «Алросы»: сейчас огранщики покупают сырье на общих основаниях с нерезидентами в рамках программы ALROSA Alliance.

Также в правительство внесен проект постановления о возможности разделения боксов (лотов) с сырьем, приобретаемым у «Алросы».

Также в плане есть пункт о переговорах, которые Минфин, Минвостокразвития и «Алроса» должны провести до 1 декабря с потенциальными инвесторами в алмазодобычу, пишет газета. Она отмечает, что конкретные имена в документе не называются, но напоминает, что несколько лет назад ключевым претендентом на роль стратегического инвестора считался Сулейман Керимов, семья которого контролирует ПАО «Полюс». «Алроса» тогда стояла в плане приватизации с перспективой продажи 100% акций. План затем был скорректирован, и в октябре 2013 г. «Алроса» провела размещение на Московской бирже.