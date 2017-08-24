Рост цен на бензин с начала года опережает инфляцию более чем в 2,2 раза

Средненедельные потребительские цены на бензин в России в период с 15 по 21 августа повысились на 0,1% вторую неделю подряд после недели стабильности, сообщила Федеральная служба государственной статистики (Росстат) в четверг.

Цены на дизельное топливо остаются стабильными третью неделю подряд.

С начала года бензин подорожал к 21 августа на 4,9%, дизельное топливо - на 3,9% при общей инфляции в 2,2% за этот же период.

Рост цен на бензин за прошедшую неделю отмечался в 18 центрах субъектов России. Более всего цены на него увеличились в Ставрополе - на 0,3%, в Челябинске и Южно-Сахалинске - на 0,2%.

Производство бензина в России с 14 по 20 августа выросло в сравнении с предыдущим периодом на 2,1% до 822 500 т. Выпуск дизтоплива вырос на 9,9% до 1 609 900 т.