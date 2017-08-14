СМИ: в Крыму сохраняется нехватка бензина

В крупных городах Крыма сохраняется дефицит бензина, сообщил в эфире телеканала «Дождь» журналист Владислав Осипов. Он пояснил, что его коллеги из Симферополя рассказывают, что в городе есть перебои с бензином А-95. «Я сейчас нахожусь в Севастополе. Здесь нет бензина 95-го и где-то уже начинает пропадать 92-й. В двух крупных сетях заправок, которые в свое время выкупили все остальные заправки, и фактически они сейчас монополисты. Поэтому дефицит бензина в городе уже ощущается. Нет в двух крупных сетях из трех», – рассказал Осипов. По его словам, проблемы с бензином испытывают компании АТАН и ТЭС.

7 августа директор крупного регионального нефтетрейдера – фирмы ТЭС – Антон Раскин заявил, что в Крыму ощущается нехватка бензина А-95. Он отмечал, что треть АЗС компании «без топлива» этой марки. «70% заправок с топливом, 30% без топлива», - говорил он. Раскин пояснил, что нехватка бензина происходит из-за того, что его не успевают доставлять на полуостров. «Завозим сейчас его бензовозами, вынуждены покупать на нефтебазах Краснодарского края», - цитировал его «Интерфакс».

В ответ на это в Минтопэнерго Крыма 9 августа заявили, что в начале месяца на некоторых АЗС «отпуск бензина АИ-95 временно осуществлялся только по безналичному расчету», но проблема уже решена. «С 7 августа 2017 г. данные ограничения сняты полностью, на АЗС Республики Крым светлые нефтепродукты имеются в необходимом количестве. Кроме того, в пути находятся более 400 вагонов с нефтепродуктами, что позволит обеспечить 33-суточный запас топлива», – заявляли в ведомстве (цитата по «РИА Новости»).