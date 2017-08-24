ФАС разрешила фонду Потанина и Березкина купить долю в Быстринском ГОКе

ФАС России разрешила фонду CIS Natural Resources Fund, учрежденному «Интерросом» Владимира Потанина и группой ЕСН Григория Березкина, приобрести долю в 36,66% в Быстринском горно-обогатительном комбинате (ГОК) «Норникеля».

Таким образом, ведомство решило удовлетворить ходатайство CIS NRF Holdings Limited «о приобретении на основании соглашения о сотрудничестве прав, позволяющих определять условия осуществления предпринимательской деятельности» ГРК «Быстринское» и его дочернего ООО «Ширинское» (владеет лицензией на соседствующее Быстринско-Ширинское проявление).

По итогам сделки у «Норникеля» останется контроль в Быстринском проекте (50,01%), 13,33% будет у консорциума китайских фондов Highland, 36,66% - у фонда Потанина и Березкина.