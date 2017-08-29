Чистая прибыль РЖД по МСФО в первом полугодии выросла на 19%

Чистая прибыль РЖД по МСФО в первом полугодии выросла на 19% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сообщил президент госмонополии Олег Белозеров на встрече с премьер-министром России Дмитрием Медведевым.

«Сегодня у нас будет представлена отчетность по МСФО <...> У нас прежде всего сокращение издержек в 2017 г. будет достигнуто более 50 млрд руб., что дает в конечном итоге за полугодие по отчетности МСФО увеличение прибыльности почти на 19%. Это около 9 млрд руб. мы получаем за счет в комплексе повышения эффективности работы, за счет и оптимизации закупочной деятельности и совершенствования технологий перевозочных процессов», — сказал Белозеров.