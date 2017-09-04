Shell сменил председателя подразделения в России

Новым председателем концерна Shell в России назначен Седерик Кремерс, занимавший ранее должность вице-президента по коммерческим вопросам и новым направлениям бизнеса в азиатском регионе, сообщает компания.

Кремерс также возглавит совет директоров Sakhalin Energy Investment Company Ltd. и будет входить в наблюдательный совет по проекту «Сахалин - 2». Также он входит в наблюдательный совет компании «Салым петролеум девелопмент Н.В».

До него с 2013 г. Shell в России возглавлял Оливье Лазар. Лазар возглавит подразделение Shell в Казахстане, сообщили ТАСС в компании.